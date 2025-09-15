Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Reggio Emilia, uomo di 41 anni morto dopo l’intervento della polizia con il taser

Un agente di polizia tiene impugna un taser nel Centro Nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro, dove si svolge laddestramento degli operatori di Polizia alluso del taser, Nettuno, 3 luglio 2019.ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Un uomo di 41 anni è morto all’ospedale di Reggio Emilia dopo essere stato fermato col taser dalla polizia. Dalle prime ricostruzioni l’uomo, noto alle forze dell’ordine e pluripregiudicato, avrebbe dato in escandescenze nella frazione di Massenzatico e gli agenti sarebbero intervenuti usando la pistola elettrica per fermarlo. E’ avvenuto intorno alle 5.30. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo del 118: l’uomo è morto poco dopo al Santa Maria Nuova. Sono in corso indagini, da parte della stessa polizia e coordinate dalla Procura di Reggio Emilia. In corso accertamenti da parte della polizia scientifica.

