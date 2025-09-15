Gaza city sotto attacco, l'avanzata di carri armati, droni e elicotteri: cresce l’allarme per gli ostaggi

Carri armati israeliani hanno fatto irruzione nel cuore di Gaza City. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l’avanzata di terra sarebbe accompagnata da attacchi condotti con droni ed elicotteri Apache.

I raid stanno provocando enormi esplosioni che si possono sentire da lunga distanza. I media della Striscia hanno segnalato 37 attacchi in 20 minuti e una fuga di massa dalla zona nord-occidentale della città di Gaza. Nei video postati sui social il cielo dell’enclave appare arancione. Il rumore di intense esplosioni si sente anche nel centro di Israele.

Il quartier generale delle famiglie per il ritorno degli ostaggi israeliani ha diffuso una nota in cui esprime «forte preoccupazione per le notizie che arrivano da Gaza, a seguito dell’intensificarsi degli attacchi israeliani». Nel comunicato si sottolinea che «le famiglie dei rapiti ricevono con grande ansia le notizie dell’intensa operazione iniziata questa notte a Gaza City».

La dichiarazione si chiude con un appello drammatico: «La 710esima notte a Gaza potrebbe essere l’ultima notte nella vita dei rapiti, che sopravvivono con grandi difficoltà, e l’ultima notte in cui sono in grado di localizzare e riportare i caduti a una degna sepoltura».