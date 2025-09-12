Il testamento di Pippo Baudo, è scontro tra la segretaria Minna e Ricciarelli

Tutto nasce dalla lettura del testamento del conduttore che a Minna ha destinato un terzo della sua eredità, divisa in parti uguali tra lei, la figlia Tiziana e il figlio Alessandro. A Bracciano, nello studio del notaio Renato Carraffa, c'è stata qualche giorno fa l’apertura del testamento del re della televisione italiana. L’eredita di Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto al Campus Biomedico di Roma, «si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. La cifra precisa non è nota, ma considerando che ognuno dei suoi 13 Sanremo gli sarebbe valso 800 mila euro l’uno, il conto supera i 10 milioni di euro» si spiegava in un’anticipazione de Il Messaggero. Oltre ai contratti televisivi, vanno considerati i diritti d’immagine e i guadagni derivati dalle campagne pubblicitarie.

Dina Minna, la storica assistente di Pippo Baudo, rompe il proverbiale silenzio attraverso il suo legale, Jacopo Pensa, al quale - a quanto si apprende - ha affidato una doppia diffida nei confronti di Katia Ricciarelli, per quello che ha detto e per quello che, presumibilmente, dirà. Chiede Minna che Ricciarelli cambi registro e assuma toni più consoni nei suoi confronti, soprattutto in vista dell’apparizione televisiva di domenica a Verissimo, che Mediaset comunque conferma.

Inoltre ci sono le diverse proprietà di Baudo, tra le quali un terreno a Fiano Romano, 10 terreni a Noto, sei terreni a Siracusa e cinque case a Roma, una in zona Prati e le altre in Centro. Per un valore di mercato circa 5 milioni. A Mascalucia (Catania) e nel capoluogo etneo, era invece socio di due aziende attive nella «costruzione di edifici residenziali e non residenziali». Alla notizia è seguita ieri un’intervista dell’ex moglie Katia Ricciarelli, al fianco di Baudo per 16 anni, da cui oggi la prima diffida di Dina Minna.

«Non ritengo giusto che la segretaria abbia accesso alla stessa frazione di eredità dei figli Tiziana e Alessandro», ha detto Katia Ricciarelli, in un’intervista al Messaggero. Nel colloquio, Ricciarelli lamenta di non essere stata informata né dello stato di salute di Baudo, con cui è stata sposata dal 1986 al 2004, né della sua scomparsa: «Non so neppure di cosa è morto». E spiega di non aver chiesto, al momento del divorzio, alcun assegno di mantenimento: «Per mia scelta. Pensi che al momento del matrimonio, nel 1986, io e Pippo scegliemmo pure di fare la separazione dei beni. Ho sempre preferito avere un’indipendenza economica: lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere». Che le cose sarebbero andate così, aggiunge, «non è stata una sorpresa».

Ricciarelli ricorda di essere stata «la prima a raccontare che quella della segretaria fosse diventata una presenza importante nella vita di Pippo: tanti amici si sfogavano con me perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui». Tuttavia, sottolinea, «mai avrei immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare per un’ultima volta quello che è stato il mio compagno di vita per diciott'anni. Ho appreso la notizia della morte di Pippo tramite messaggi di condoglianze scritti da amici e colleghi, la sera del 16 agosto». L’ultima volta ha visto Baudo «nel 2019 a un concerto all’Arena di Verona. Non ci siamo detti una parola e ci siamo abbracciati. Con lui c'era anche lei».

«Immaginavo e speravo di essere messa al corrente di un’eventuale malattia dell’uomo con il quale ho condiviso quasi vent'anni di vita. Invece niente. Non una telefonata, un messaggio: niente di niente», affermava. Mentre nella diffida si spiegherebbe che quella di non avere contatti con lei era una scelta dettata dallo stesso Baudo.

Ma non è finita qui. Katia Ricciarelli infatti sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, domenica 14 settembre. Il programma torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, e

nella puntata domenicale appunto darà voce all’ex moglie di Baudo che parla per la prima volta in tv dopo la morte del conduttore avvenuta il 16 agosto.