Usa: ucciso Kirk, star della «gioventù trumpiana». Nel campus c'erano anche la moglie e i figli

L’attivista trumpiano Charles 'Charliè Kirk, 31 anni, è stato ucciso mentre era sul palco durante un incontro con gli studenti della Utah Valley University. Il giovane influencer il cui contributo a mobilitare l’elettorato giovane e bianco a favore di Donald Trump nel 2024 è stato ampiamente riconosciuto dallo stesso tycoon, stava parlando durante un evento della prima tappa del tour 'American Comeback' della sua organizzazione Turining Point Usa. Ironia della sorte, Kirk stava rispondendo a una domanda legata alle stragi commesse da persone transgender, quando è stato colpito al collo da un solo colpo che gli è poi risultato fatale.

Nei video sconvolgenti ripresi dai testimoni e circolati subito in rete, si vede Kirk piegarsi all’indietro, in un sussulto, e perdere sangue. La gente attorno ha cominciato a urlare e a scappare. Le condizioni dell’attivista sono apparse subito gravi. Poi è arrivata la notizia della morte.

E' stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a dare l’annuncio con un post su Truth: «Il grande e persino leggendario Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o avuto il cuore dei giovani negli Stati Uniti d’America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti». Trump ha inviato le condoglianze alla famiglia a nome suo e della first lady Melania Trump e ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il Paese fino a domenica.