Foto rubate di vip e politiche su Phica.eu: chiuso il sito sessista, perquisito il gestore

Chiusa dalla polizia postale la piattaforma Phica.eu, dove venivano pubblicate senza autorizzazione foto rubate di donne, tra cui attrici, influencer e politiche. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione nei confronti di Vittorio Vitiello, 45 anni, originario di Pompei e residente a Firenze, ritenuto il gestore del sito. Al momento l’uomo non risulta indagato.

L’operazione è stata disposta dalla Procura di Roma, che ipotizza i reati di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, diffamazione ed estorsione, per presunte richieste di denaro in cambio della rimozione dei contenuti. Il lavoro degli investigatori non è stato semplice: la piattaforma si appoggiava a server esteri e aveva accumulato in anni di attività diversi terabyte di dati. Tutto il materiale, comprese foto, video e commenti, sarà ora analizzato.

Il caso si lega anche a un fascicolo per revenge porn aperto dalla Procura di Roma sulla pagina Facebook Mia moglie e a un’inchiesta parallela della Procura di Firenze per diffamazione ai danni della sindaca Sara Funaro, finita a sua insaputa sul sito. Proprio la sua denuncia avrebbe portato all’identificazione di Vitiello, che si sarebbe nascosto dietro i nickname Phicamaster e Bossmiao.