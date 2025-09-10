Pippo Baudo, alla storica collaboratrice Dina Minna quasi la stessa eredità dei figli

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel testamento di Pippo Baudo un ruolo di primo piano è stato riservato a Dina Minna, la storica assistente che lo ha affiancato negli ultimi 36 anni. La donna, considerata dal conduttore come una vera e propria figlia, ha ricevuto una quota dell’eredità quasi equivalente a quella destinata ai due figli, Tiziana e Alessandro. La lettura delle volontà del presentatore si è svolta il 9 settembre nello studio del notaio Renato Carraffa, alla presenza dei suoi legali, con una procedura durata circa due ore.

Baudo è scomparso lo scorso 16 agosto, lasciando un patrimonio stimato attorno ai dieci milioni di euro. Una cifra calcolata considerando i compensi per i tredici Festival di Sanremo da lui condotti – circa 800 mila euro a edizione – a cui si aggiungono contratti televisivi e diritti d’immagine. Nell’eredità figurano anche beni immobili: un terreno a Fiano Romano, dieci a Noto, sei a Siracusa, oltre a cinque appartamenti nella Capitale, tra il quartiere Prati e il Centro storico, per un valore di circa cinque milioni di euro. A ciò si sommano partecipazioni in due società con sede a Mascalucia e Catania, operanti nel settore delle costruzioni.