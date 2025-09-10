Kiev: «Serve una risposta forte a Mosca o i missili cadranno ancora più lontano»

Kiev ha affermato che Vladimir Putin continua a «mettere alla prova l’Occidente» e continuerà a farlo finché non riceverà «una risposta forte», dopo che la Polonia ha denunciato un «atto di aggressione» nel proprio spazio aereo durante un attacco notturno russo contro l’Ucraina. «Putin continua a intensificare, espandere la sua guerra e mettere alla prova l’Occidente», ha affermato su X il capo della diplomazia ucraina, Andriï Sybiga. Secondo lui, «una risposta debole oggi non farà altro che provocare ulteriormente la Russia, e i missili e i droni russi voleranno ancora più lontano in Europa».