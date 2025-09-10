Inchiesta della Bbc: «A gestire la sicurezza dei siti degli aiuti umanitari a Gaza è una gang islamofoba»

La Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ha affermato di avere «una politica di tolleranza zero per qualsiasi pregiudizio o comportamento discriminatorio e odioso». L'Infidels MC è stato fondato nel 2006 da veterani militari statunitensi della guerra in Iraq e i suoi membri usano come simbolo la croce dei crociati.

Secondo Bbc, sette membri della gang ricoprono posizioni di alto livello nella supervisione dei siti della controversa operazione umanitaria sostenuta da Israele e dagli Stati Uniti. UG Solutions (UGS) ha respinto ogni illazione sostenendo che non esclude le persone in base a «hobby personali o affiliazioni non correlate alle prestazioni lavorative».

L’agenzia che sorveglia i siti di distribuzione degli aiuti a Gaza si avvale di membri di una gang di motociclisti statunitensi islamofoba per gestire la propria sicurezza armata. Lo rivela un’inchiesta della Bbc, secondo cui almeno 10 membri dell’Infidels Motorcycle Club lavorano a Gaza per UG Solutions, un’impresa privata che fornisce sicurezza nei siti della Gaza Humanitarian Foundation, dove sono morti centinaia di civili.

«Affidare al club di motociclisti Infidels la distribuzione di aiuti umanitari a Gaza è come affidare al Ku Klux Klan la distribuzione di aiuti umanitari in Sudan. Non ha alcun senso», ha affermato Edward Ahmed Mitchell, vicedirettore del Council on American-Islamic Relations (CAIR), una delle principali organizzazioni musulmane per i diritti civili negli Stati Uniti.

Il leader della gang, Johnny «Taz» Mulford, è un ex sergente dell’esercito americano, condannato per cospirazione finalizzata a commettere corruzione, furto e false dichiarazioni alle autorità militari. Ora è il «caposquadra nazionale» che gestisce il contratto di UG Solutions a Gaza.