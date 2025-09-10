I principali annunci di Von der Leyen allo Stato dell'Unione, poi esplode la bagarre

La presidente della Commissione, spesso nel mirino per il suo silenzio sulla catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza, ha ammesso che «l'Unione europea deve fare di più» e che «è inaccettabile che la carestia venga usata come arma di guerra». Ha annunciato che la Commissione metterà in pausa gli aiuti bilaterali a Israele, salvaguardando società civile e Yad Vashem, e proporrà sanzioni a ministri estremisti e coloni violenti, nonchè la sospensione parziale dell’Accordo di associazione. Ha annunciato una conferenza per i donatori con uno strumento per la ricostruzione di Gaza.

Von der Leyen ha annunciato un’alleanza di droni con l’Ucraina e un muro anti-droni sul Fianco orientale dell’Europa. Verrà convocato un summit internazionale sui bambini deportati (ospite del discorso un ragazzo vittima di rapimento da parte dei russi). Ha confermato l’accelarazione sul 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e un prestito di riparazione basato sugli asset russi congelati.

Un’Europa in lotta per il suo momento di indipendenza. E’ il quadro che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha tracciato nel suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo. Dall’Ucraina a Gaza, dalla Difesa alla competitività, von der Leyen ha snocciolato una serie di annunci e proposte per l’anno che verrà.

Economia e competitività

Tra le misure economiche figurano il Fondo per la competitività, l’acceleratore per l’industria e 1,8 miliardi per la produzione di batterie. Previsti criteri «made in Europe» negli appalti, una legge per i posti di lavoro di qualità e una strategia europea contro la povertà.

Costo della vita e alloggi

Von der Leyen ha annunciato un summit sulla casa e la revisione delle regole sugli aiuti di Stato, così come una stretta sugli affitti brevi. Sul settore auto è attesa un’iniziativa per veicoli elettrici piccoli e a prezzi accessibili. Ha confermato che il «futuro dell’auto è elettrico».

Clima ed energia

Tra gli annunci, un nuovo strumento commerciale per l’acciaio, il Pacchetto per le reti e l’iniziativa Autostrade dell’energia, oltre alla campagna «Buy European food»

Democrazia, salute e migrazioni

Von der Leyen ha confermato lo Scudo europeo per la democrazia contro la disinformazione, un centro per la resilienza democratica e un programma a sostegno del giornalismo indipendente. Misure accolte dai fischi e proteste dall’estrema destra. In ambito sanitario nascerà una nuova iniziativa globale per la resilienza. Sul fronte migratorio, la Commissione proporrà un regime sanzionatorio Ue contro trafficanti e scafisti.

Bagarre in aula

Appena pochi secondo dopo l'appello all’unità da parte di Ursula von der Leyen, uno scontro in Aula tra popolari e socialisti mette a dura prova la tenuta della maggioranza Ue. Prendendo parola dopo la presidente della Commissione Ue, il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, ha criticato duramente i socialisti, accusandoli di «mancanza di responsabilità» sull'intesa Usa-Ue e sul patto commerciale con il Mercosur.

Weber ha indicato il gruppo socialista come «il vero colpevole della crisi della maggioranza europeista» e ha sottolineato le divisioni interne alla famiglia socialista, elogiando l'atteggiamento «pragmatico» della leader danese Mette Frederiksen e aggiungendo: «Ci sono due realtà socialiste in Europa: Sánchez e Frederiksen! E spero che non assisteremo a una diffusione in Europa della realtà politica spagnola».

Immediata e rabbiosa la replica di Iratxe Garcia Pérez, capogruppo dei socialisti. Rivolgendosi alla presidente della Commisisone, la spagnola ha sottolineato: «mi spiace ma devo dirle che oggi è risultato chiaro chi è il suo nemico principale, è il leader del Ppe, Manfred Weber. Si è sforzata di presentare un programma comune, ma ora sa chi il responsabile del fatto che la maggioranza non funziona».