Una decina di droni russi invadono lo spazio aereo polacco: tutti abbattuti. «Questa è un'aggressione»

Il premier polacco, Donald Tusk, ha seguito personalmente le operazioni e ha riferito su X che sono in corso le ricerche per localizzare i rottami dei velivoli abbatuti. Il ministero della Difesa di Varsavia ha spiegato che i droni russi sono entrati nella nello spazio aereo della Polonia minacciando le province orientali di Masovia, Podlachia e Lublino dove la popolazione è stata invitata «a restare in casa».

Il comando delle forze armate polacche ha denunciato quello che ha definito un «atto di aggressione che ha rappresentato una vera minaccia per la sicurezza dei cittadini» e «una violazione dello spazio aereo senza precedenti».

I caccia della Polonia hanno abbattuto nella notte diversi droni russi dopo che una decina di velivoli hanno violato lo spazio aereo polacco durante un massiccio attacco sull'Ucraina. L’operazione ha richiesto la chiusura di quattro aeroporti polacchi, tra cui lo Chopin di Varsavia, il principale scalo del Paese.

«Aerei polacchi e alleati operano nel nostro spazio aereo e i sistemi di difesa aerea e le postazioni radar sono al massimo livello d’allerta», hanno fatto sapere i vertici militari polacchi. «Siamo in costante contatto con il comando della Nato», ha riferito il ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz che sui social ha invitato la popolazione a «mantenere la calma e ad attenersi agli annunci ufficiali dei servizi statali e militari».

Danni a un villaggio

L’attacco con droni scagliato nei cieli della Polonia questa notte ha causato danni nel villaggio di Czosnowka, nel voivodato di Lublino, ai confini con la Bielorussia. Lo riferiscono le forze armate di Varsavia, secondo i media polacchi.

Tusk: in contatto costante con la Nato

«Ho informato il segretario generale della Nato» Mark Rutte «sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese contro gli obiettivi che hanno violato il nostro spazio aereo», rende noto il premier polacco Donald Tusk su X dopo che le forze armate della Polonia hanno abbattuto stanotte droni russi. «Siamo in costante contatto», aggiunge Tusk.

Kiev: Putin mette alla prova l'Occidente

Il presidente russo, Vladimir Putin, «continua a intensificare, a espandere la sua guerra e a mettere alla prova l’Occidente». Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, a proposito dei dieci droni entrati nello spazio aereo polacco questa notte. «Più a lungo non si troverà di fronte a una risposta forte, più diventerà aggressivo», ha aggiunto Sybiga, «una risposta debole ora provocherà ancora di più la Russia, e allora missili e droni russi voleranno ancora più in profondità in Europa».