«Blocchiamo tutto», la Francia è nel caos: scontri a la Gare du Nord, 300 arresti e Louvre chiuso in parte

epa12366833 Protesters try to block the Gare du Nord railway station in Paris, France, 10 September 2025. To protest against the outgoing government's austerity budget, an online collective called 'Bloquons Tout' has called for everyone to block the entire country on 10 September with symbolic actions. France will deploy 80,000 police officers and gendarmes with instructions to stand firm against protesters. EPA/YOAN VALAT

Dopo il breve scambio di consegne a Matignon con il premier uscente Francois Bayrou, Sebastien Lecornu è ufficialmente il nuovo primo ministro francese. Lecornu ha parlato per pochi minuti, ha elogiato lo «straordinario coraggio» del suo predecessore e ha ringraziato il Presidente della Repubblica «per la sua fiducia». «Voglio dire al popolo francese che porremo fine a questa discrepanza tra la situazione politica e ciò che i nostri concittadini si aspettano legittimamente nella loro vita quotidiana». Ciò richiederà un «cambiamento», «avremo bisogno di rotture, non solo nella forma, non solo nel metodo. Rotture nella sostanza».

A Matignon il primo ministro uscente Bayrou ha rivolto «parole di ringraziamento alla formidabile squadra» con cui ha lavorato negli ultimi mesi. «Farò, e faremo, tutto il possibile per aiutare questo governo, perchè questo è un momento molto importante, molto impegnativo e molto pericoloso per la Francia. Il mio aiuto - e il nostro aiuto - è vostro

Scontri e tensioni a Parigi

Tensioni tra poliziotti e manifestanti intorno alla Gare du Nord, una delle principali stazioni ferroviarie di Parigi, snodo cruciale del sistema ferroviario della Francia. Manifestanti vestiti di nero in stile black block, con maschere e passamontagna, sono stati respinti da un impressionante schieramento di forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Secondo le autorità d’Oltralpe, gli agenti hanno sventato un tentativo di intrusione di un gruppo di manifestanti all’interno della stazione, dispersi dai gas lacrimogeni.

Durante le proteste dinanzi alla Gare du Nord, anche slogan scanditi in italiano: «Siamo tutti antifascisti»

La polizia, schierata con 80.000 agenti per evitare blocchi e incidenti in questa giornata di tensione in Francia, attendeva non più di 100.000 manifestanti in tutto il paese, finora - secondo l’Interno - se ne sono contati soltanti 29.000. Quasi 300 i fermi a metà giornata (295), di cui 171 nella capitale.

Le azioni di protesta sono state 430, 273 gli assembramenti e 157 i blocchi. In diverse città sono stati registrati tafferugli ed incidenti fra polizia e manifestanti, nessuno grave. A
Parigi, tensione nei licei, molti dei quali restano chiusi da barricate erette dagli studenti.

