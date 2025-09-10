«Blocchiamo tutto», la Francia è nel caos: scontri a la Gare du Nord, 300 arresti e Louvre chiuso in parte

Dopo il breve scambio di consegne a Matignon con il premier uscente Francois Bayrou, Sebastien Lecornu è ufficialmente il nuovo primo ministro francese. Lecornu ha parlato per pochi minuti, ha elogiato lo «straordinario coraggio» del suo predecessore e ha ringraziato il Presidente della Repubblica «per la sua fiducia». «Voglio dire al popolo francese che porremo fine a questa discrepanza tra la situazione politica e ciò che i nostri concittadini si aspettano legittimamente nella loro vita quotidiana». Ciò richiederà un «cambiamento», «avremo bisogno di rotture, non solo nella forma, non solo nel metodo. Rotture nella sostanza».

A Matignon il primo ministro uscente Bayrou ha rivolto «parole di ringraziamento alla formidabile squadra» con cui ha lavorato negli ultimi mesi. «Farò, e faremo, tutto il possibile per aiutare questo governo, perchè questo è un momento molto importante, molto impegnativo e molto pericoloso per la Francia. Il mio aiuto - e il nostro aiuto - è vostro