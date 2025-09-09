Tunisia, Sumud Flotilla: «Siamo stati colpiti con un drone». La guardia nazionale: «Si tratta di un incendio a bordo»

La flottiglia salpata con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato stanotte che una delle sue imbarcazioni «è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone» mentre si trovava in acque tunisine, a Sidi Bou Said. Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto. Sull'imbarcazione c'era anche Greta Thunberg.

La Guardia Nazionale tunisina ha dichiarato di non aver rilevato «nessun drone» la denuncia: «Secondo i primi accertamenti, si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio di un’imbarcazione ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna. Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni», ha dichiarato all’Afp Houcem Eddine Jebabli, portavoce della Guardia Nazionale.

L’organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato i filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave 'Family' che «confermano l’attacco di un drone» stanotte contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza.