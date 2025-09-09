Roma, corteo e tensioni per Gaza: «Se bloccano le navi, blocchiamo la città»

Migliaia di persone hanno sfilato stasera (9 settembre) a Roma, da piazzale Aldo Moro a piazza Vittorio, per la manifestazione convocata dal Global Movement to Gaza e dagli studenti della Sapienza dopo l’attacco a una nave della Global Sumud Flotilla. In strada studenti, sindacati e associazioni, con bandiere palestinesi e cori «Palestina libera» e «Free Palestine».

Ci sono stati momenti di tensione a San Lorenzo: un corteo spontaneo, staccatosi da piazza Vittorio, ha tentato di raggiungere la tangenziale. La polizia ha bloccato i manifestanti in via del Verano, poi sono partite cariche. I manifestanti sono riusciti a superare i cordoni e hanno proseguito verso Scalo San Lorenzo gridando: «Se bloccano la Flotilla, noi blocchiamo la città».

Nel gruppo degli studenti sono stati esposti manifesti con le foto della premier Giorgia Meloni, del ministro Guido Crosetto e della leader del Pd Elly Schlein, sovrastate da impronte di mani tinte di rosso. «Palestina libera, stop al genocidio. Intifada fino alla vittoria», hanno gridato i manifestanti, che hanno accusato il governo italiano di «inerzia» di fronte alla causa palestinese.