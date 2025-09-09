Raid israeliano a Doha: nel mirino i leader di Hamas riuniti in Qatar

Colpito per la prima volta il Qatar da un raid israeliano. Una villetta a due piani nel quartiere Qatara di Doha, a pochi passi dalla spiaggia, è stata centrata da dieci bombe sganciate dai caccia dell’Idf. Le esplosioni hanno scosso l’intera zona, ricoprendo di detriti giardini e palme. L’obiettivo, secondo Israele, erano i vertici di Hamas riuniti nell’edificio, forse per discutere l’ultima proposta americana di cessate il fuoco e scambio di ostaggi.

L’Idf e lo Shin Bet accusano quella leadership di «avere guidato per anni le attività terroristiche contro Israele e di essere direttamente responsabili del massacro del 7 ottobre». Tra i nomi nel mirino Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal, Muhammad Darwish, Razi Hamad e Izzat al-Rishq, ma sulla loro sorte non ci sono conferme. Hamas sostiene che «il tentativo di eliminare il team negoziale è fallito» e che nel raid sarebbero morti cinque delegati.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu si è assunto la responsabilità dell’operazione, preparata da oltre un anno e battezzata “Fire summit”, in risposta all’attentato di lunedì a Gerusalemme. Washington era stata avvertita, ha rivelato una fonte Usa, che ha parlato anche di una successiva comunicazione a Doha, smentita però dal governo qatariota.