Nepal, i social tornano online dopo le proteste della GenZ: oltre 17 ragazzi morti negli scontri

Lunedì mattina, la polizia ha aperto il fuoco su un corteo di migliaia di manifestanti, per lo più giovani, che cercavano di avvicinarsi al palazzo del parlamento a Kathmandu. Almeno 17 manifestanti sono stati uccisi e più di 400 persone, tra cui circa 100 agenti di polizia, sono rimaste ferite nella capitale, secondo un rapporto citato dal portavoce della polizia Shekhar Khanal.

Il blocco ha preso di mira 26 piattaforme, tra cui Facebook, YouTube, X e LinkedIn, che non si erano registrate presso le autorità entro la scadenza, provocando rabbia e frustrazione tra milioni di utenti.

Le principali piattaforme di social media sono tornate alla normalità in Nepal il giorno dopo che le proteste contro il loro blocco e la corruzione sono state represse dalla polizia, causando 19 morti. Citato dai media locali, il ministro delle Comunicazioni Prithvi Subba Gurung ha confermato che il governo ha deciso di revocare il blocco imposto la scorsa settimana.

Altre due persone sono state uccise durante una manifestazione nel distretto di Sunsari, nell’est del Paese, secondo quanto riportato dai media locali. «La gente lanciava pietre quando improvvisamente sono stato colpito da un proiettile», ha detto lunedì all’Afp Ronish Regmi, uno studente ventenne ricoverato in ospedale nella capitale. «Quando ho ripreso conoscenza, ero in ambulanza», ha aggiunto.

Il ministro degli Interni Ramesh Lekhak ha presentato le sue dimissioni lunedì sera durante una riunione di emergenza del governo guidata dal Primo Ministro KP Sharma Oli, secondo i media locali. Amnesty International ha chiesto «un’indagine completa, indipendente e imparziale» sulle circostanze dell’intervento della polizia. Il blocco ha interrotto molte attività e alimentato la rabbia tra gli utenti.