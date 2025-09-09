Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
L'Idf ordina l'evacuazione a tutti i residenti di Gaza City

epaselect epa12362731 The sun sets over the northern Gaza Strip, as seen from an undisclosed location along the Israeli side of the border, 08 September 2025. EPA/ATEF SAFADI

L’Idf ordina «l'evacuazione a tutti i residenti e alle persone presenti nella città di Gaza e in tutte le sue aree, dalla città Vecchia e dal quartiere Tuffah a est fino al mare a ovest». Il portavoce in lingua araba scrive su X che «l'esercito è determinato a sconfiggere Hamas e opererà nella città di Gaza con grande determinazione». «Per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente utilizzando la strada Al-Rashid verso la zona umanitaria di Al-Mawasi.
Rimanere nell’area è estremamente pericoloso».

Per la prima volta l’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione generale per tutti i residenti di Gaza city. Dove l’Idf stima che ci siano ancora circa 900mila persone, nonostante in migliaia (circa centomila) abbiano già lasciato la città e le aree circostanti nei giorni scorsi. L’avviso di evacuazione è arrivato anche con lancio di volantini e messaggi sui cellulari.

L’esercito ritiene che a Gaza city Hamas stia tenendo prigionieri 8-10 ostaggi. L'annuncio di evacuazione diffuso dal portavoce dell’esercito fornisce anche un numero di telefono «per segnalare i posti di blocco istituiti da Hamas o i suoi tentativi di impedire l'evacuazione».

