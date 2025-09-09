Gaza, inizia il grande esodo verso il sud della striscia

La popolazione di Gaza city ha iniziato a spostarsi verso il sud della Striscia, inizialmente in piccoli gruppi, dopo l’avviso di evacuazione generale lanciato questa mattina dall’esercito israeliano, come si vede nelle immagini che arrivano dall’enclave sui social. L’Idf prevede che l’entità dell’evacuazione avrà un’accelerazione significativa a partire da oggi. Alcuni attivisti anti-Hamas di Gaza sottolineano sui social che alle famiglie vengono chiesti fino a mille dollari da cittadini gazawi che possiedono automobili o furgoni per il trasferimento. Ma buona parte dei residenti non può permettersi di pagare questa cifra.
