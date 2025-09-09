Francia, festa grande per la caduta del governo Bayrou: domani mobilitazione nazionale

Nelle scorse ore, almeno 200 manifestazioni hanno radunato oltre 11 mila persone che hanno festeggiato la caduta del governo Bayrou mentre la Francia si sta preparazione della mobilitazione nazionale di domani. Lo riferiscono fonti di polizia, sottolineando che «le azioni più significative» sono state osservate a Rennes (750 persone), Lione (500 persone), Brest (400 persone), Grenoble (250 persone) e Le Havre (220 persone), in un’atmosfera «generalmente festosa». I partecipanti hanno risposto all’appello del movimento «Blocca Tutto» del 10 settembre, che domani dovrebbe paralizzare trasporti e servizi in tutto il Paese.
«Spostamenti incontrollati» sono stati osservati a Rennes, Tolosa e Grenoble, ha aggiunto la fonte della polizia, come riferito da Le Figaro. «A Lione, i manifestanti hanno sparato fuochi d’artificio, provocando un movimento di folla», ma la calma è stata ripristinata dopo l’intervento delle forze dell’ordine, secondo la polizia. A Nantes, circa 300 persone, secondo la prefettura, si sono radunate in prima serata, accompagnate da musica e con cartelli con la scritta «Bye bye Bayrou» e «Il 10 settembre, bloccheremo tutto», con qualche coriandolo che volava sopra la folla. A Rennes, centinaia di persone, molte delle quali studenti, si sono radunate nella piazza del municipio attorno a un tavolo con qualche bottiglia e del pane, al suono di musica e coriandoli. I manifestanti si sono poi diretti in Place Sainte-Anne, nel centro città, fulcro della vita studentesca di Rennes.
A Parigi, sono stati organizzati raduni davanti ai municipi di diversi arrondissement. Nel XX arrondissement, almeno 200 persone si sono ritrovate in Place Gambetta in un’atmosfera bonaria. «E' una grande vittoria stasera! Il prossimo governo dovrebbe pensare ai poveri e ai pensionati. Tutto è costoso, tutto sta aumentando. Vorrei che Macron se ne andasse, anche se ho votato per lui due volte per bloccare l’estrema destra», ha testimoniato Amina Elrhardour, 60 anni. A Bordeaux, più di 100 persone, tra cui molti giovani, hanno applaudito e gridato di gioia all’annuncio della caduta del governo Bayrou, accompagnati dal suono di una banda musicale.
«Dobbiamo essere visibili; molti di noi sono stufi e non hanno più fiducia in Macron», ha affermato Mathilde, una trentenne della Confederation Paysanne. Un comizio si è tenuto anche nel tardo pomeriggio a Pau, la città di cui Francois Bayrou è sindaco. Il capo dello Stato ha dichiarato di voler nominare un nuovo primo ministro «nei prossimi giorni».
