Francia, festa grande per la caduta del governo Bayrou: domani mobilitazione nazionale

Nelle scorse ore, almeno 200 manifestazioni hanno radunato oltre 11 mila persone che hanno festeggiato la caduta del governo Bayrou mentre la Francia si sta preparazione della mobilitazione nazionale di domani. Lo riferiscono fonti di polizia, sottolineando che «le azioni più significative» sono state osservate a Rennes (750 persone), Lione (500 persone), Brest (400 persone), Grenoble (250 persone) e Le Havre (220 persone), in un’atmosfera «generalmente festosa». I partecipanti hanno risposto all’appello del movimento «Blocca Tutto» del 10 settembre, che domani dovrebbe paralizzare trasporti e servizi in tutto il Paese.

«Spostamenti incontrollati» sono stati osservati a Rennes, Tolosa e Grenoble, ha aggiunto la fonte della polizia, come riferito da Le Figaro. «A Lione, i manifestanti hanno sparato fuochi d’artificio, provocando un movimento di folla», ma la calma è stata ripristinata dopo l’intervento delle forze dell’ordine, secondo la polizia. A Nantes, circa 300 persone, secondo la prefettura, si sono radunate in prima serata, accompagnate da musica e con cartelli con la scritta «Bye bye Bayrou» e «Il 10 settembre, bloccheremo tutto», con qualche coriandolo che volava sopra la folla. A Rennes, centinaia di persone, molte delle quali studenti, si sono radunate nella piazza del municipio attorno a un tavolo con qualche bottiglia e del pane, al suono di musica e coriandoli. I manifestanti si sono poi diretti in Place Sainte-Anne, nel centro città, fulcro della vita studentesca di Rennes.