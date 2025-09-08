Xi alla riunione virtuale dei leader della Brics promossa dal Brasile

Il presidente cinese Xi Jinping, su invito dell’omologo brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, parteciperà oggi alla riunione dei leader dei Brics in videoconferenza, in base a quanto comunicato dal ministero degli Esteri di Pechino.
In base alle indiscrezioni circolate, Lula avrebbe promosso l'iniziativa allo scopo di discutere le politiche commerciali americane, non solo sul corposo dossier dei dazi commerciali imposti, ma anche per mobilitare i leader dei principali mercati emergenti a sostegno del multilateralismo. Il quotidiano brasiliano O Estado de S. Paulo ha riferito che il governo brasiliano non prevede un comunicato congiunto al termine del vertice poiché i Paesi dei Brics si trovano in fasi negoziali diverse con Washington sul commercio.
Da luglio, le tariffe Usa contro Brasile e India sono salite al 50%, al livello più alto in assoluto. Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto, Iran e Russia hanno ricevuto la tariffa minima globale del 10%, mentre la Cina ha visto i suoi dazi ridotti al 30% ed è impegnata in negoziati in corso. Anche Il Sudafrica ha avuto aliquote al 30%.
Il vertice virtuale dovrebbe discutere sulla necessità di rafforzare e riformare l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e altre istituzioni, incluso il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, e trattare poi le proposte di pace per il conflitto in Ucraina e per quello israelo-palestinese, secondo i media locali. Un altro tema all’ordine del giorno, infine, sarebbe quello caro al Brasile sul ruolo costruttivo dei Paesi durante la Cop-30 sul clima di novembre e sulla ricerca di sostegno per il Forever Tropical Forests Fund (Tfff), che sarà lanciato in Amazzonia e che è considerato un’importante innovazione brasiliana nella protezione delle foreste tropicali del mondo.
Caricamento commenti
Commenta la notizia