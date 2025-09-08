Xi alla riunione virtuale dei leader della Brics promossa dal Brasile

Da luglio, le tariffe Usa contro Brasile e India sono salite al 50%, al livello più alto in assoluto. Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto, Iran e Russia hanno ricevuto la tariffa minima globale del 10%, mentre la Cina ha visto i suoi dazi ridotti al 30% ed è impegnata in negoziati in corso. Anche Il Sudafrica ha avuto aliquote al 30%.

Il vertice virtuale dovrebbe discutere sulla necessità di rafforzare e riformare l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e altre istituzioni, incluso il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, e trattare poi le proposte di pace per il conflitto in Ucraina e per quello israelo-palestinese, secondo i media locali. Un altro tema all’ordine del giorno, infine, sarebbe quello caro al Brasile sul ruolo costruttivo dei Paesi durante la Cop-30 sul clima di novembre e sulla ricerca di sostegno per il Forever Tropical Forests Fund (Tfff), che sarà lanciato in Amazzonia e che è considerato un’importante innovazione brasiliana nella protezione delle foreste tropicali del mondo.