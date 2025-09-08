Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano: «Nei cieli di Gaza si scatenerà un uragano»

Il ministro della Difesa israeliano Yisrael Katz ha commentato su X l’espansione dell’attività operativa nella Striscia di Gaza. «Oggi un enorme uragano colpirà i cieli di Gaza City e i tetti delle torri del terrore tremeranno. Questo è un ultimo avvertimento agli assassini e agli stupratori di Hamas a Gaza e negli alberghi di lusso all’estero: liberate gli ostaggi e deponete le armi, o Gaza sarà distrutta e voi sarete distrutti». Katz ha aggiunto che «l'Idf sta continuando come previsto e si sta preparando a espandere la manovra dentro Gaza».

