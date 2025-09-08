L'attentato a Gerusalemme: cos'è «Carlo» e perché è l'arma preferita dalle milizie di Hamas

Queste armi sono state utilizzate oggi in un attacco su un autobus costato la vita a 5 persone a Gerusalemme. Mentre alcuni fucili e armi da fuoco più avanzati richiedono strumenti specializzati, il 'Carlò è popolare perchè sono necessari pochi macchinari e competenze tecniche per produrlo, dice N.R. Jenzen-Jones, direttore di Armament Research Services (ARES), una società di consulenza tecnica specializzata in intelligence. Un trapano a colonna, alcune attrezzature per la saldatura e progetti reperiti su Internet sono tutto ciò che serve per creare una di queste armi potenzialmente devastanti

E', dopo il coltello, l’arma preferita dai terroristi palestinesi per gli attacchi in Israele e in Cisgiordania. Tra i miliziani è conosciuta con il nomignolo di «Carlo», in onore della pistola mitragliatrice svedese cui si sipira: la Carl Gustav. E’ un’arma automatica rudimentale, di produzione artigianale. Non è precisa e ha una gittata limitata, ma è economica e più che potente ed è quasi impossibile impedirne la produzione.

Deriva il suo nome dal mitra Carl Gustav m/45, un modello adottato dall’esercito svedese nel 1945 e successivamente concesso in licenza all’Egitto, dove le unità furono vendute con i nomi di Port Said e Akaba. La maggior parte degli attuali Carlo si basa su modelli tratti da «pubblicazioni americane, facilmente reperibili tramite servizi di vendita per corrispondenza, in particolare negli anni '70 e '80», ha dichiarato Jenzen-Jones al Times of Israel. Il meccanismo dell’arma è relativamente semplice: quando viene sparato un proiettile, l’esplosione fa arretrare l’otturatore, che espelle il bossolo esaurito e alimenta automaticamente il colpo successivo nella camera. Questo processo si ripete automaticamente finchè il tiratore tiene premuto il grilletto o finchè le munizioni non si esauriscono.

Ma al di là di questo semplice design, il Carlo può variare sia nell’aspetto che nel funzionamento e avere un’impugnatura a pistola in stile M4/M16 di produzione commerciale e caricatori per mitragliette Uzi, mentre altri modelli sono stati modellati sui mitra Heckler & Koch MP5 e sui Kalashnikov.

Oltre ad assumere diverse apparenze esteriori, le Carlò possono anche essere adattate a qualsiasi tipo di munizione disponibile. Per quanto letali, le Carlos non sono buone armi da nessun punto di vista tecnico per via del design basilare, con precisione e gittata molto limitata a causa della canna liscia, come nelle prime armi da fuoco. Il vantaggio della canna liscia è che non richiede l’attrezzatura speciale necessaria per creare le scanalature interne, il che le rende più economiche e facili da realizzare.

Il suo design semplice, il prezzo contenuto e la facilità di produzione hanno reso il Carlo popolare non solo in Israele, ma in tutto il mondo: ne sono stati trovati in Croazia, Brasile, Cile, Ucraina, Sud America, Caraibi, Australia e anche in Italia. Anche rintracciare queste armi una volta prodotte non è un compito da poco.