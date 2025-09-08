Attentato a Gerusalemme: il bilancio al momento è di 6 morti e oltre 15 feriti

Quindici persone sono rimaste ferite, di cui sei in maniera grave, questa mattina a Gerusalemme nord durante un attacco con armi da fuoco, lo riferisce il servizio di soccorso. «Due terroristi che hanno sparato sono stati uccisi», riporta Channel 12. Al momento il bilancio è di 5 morti.

I due terroristi sono stati colpiti e uccisi da un soldato e da un giovane haredim armato. Entrambi gli autori dell’attentato erano residenti in Cisgiordania, ma senza documenti. Uno di loro viveva a Kubaiba, situato a nord di Ar Hadar, mentre l’altro nel villaggio di Katana, che si trova a nord-ovest di Gerusalemme. Lo riferisce Channel 12, citando la testimonianza della polizia. «Un agente di sicurezza e un civile che erano presenti sulla scena hanno sparato ai terroristi, che sono stati neutralizzati», spiega il rapporto della polizia, la quale aggiunge che il vice capo, Avshalom Peled, è arrivato sulla scena. Anche i genieri della polizia stanno operando sulla scena della sparatoria, controllando la presenza di possibili esplosivi.