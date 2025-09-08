Attentato a Gerusalemme: il bilancio al momento è di 6 morti e oltre 15 feriti

Quindici persone sono rimaste ferite, di cui sei in maniera grave, questa mattina a Gerusalemme nord durante un attacco con armi da fuoco, lo riferisce il servizio di soccorso. «Due terroristi che hanno sparato sono stati uccisi», riporta Channel 12. Al momento il bilancio è di 5 morti.
I due terroristi sono stati colpiti e uccisi da un soldato e da un giovane haredim armato. Entrambi gli autori dell’attentato erano residenti in Cisgiordania, ma senza documenti. Uno di loro viveva a Kubaiba, situato a nord di Ar Hadar, mentre l’altro nel villaggio di Katana, che si trova a nord-ovest di Gerusalemme. Lo riferisce Channel 12, citando la testimonianza della polizia. «Un agente di sicurezza e un civile che erano presenti sulla scena hanno sparato ai terroristi, che sono stati neutralizzati», spiega il rapporto della polizia, la quale aggiunge che il vice capo, Avshalom Peled, è arrivato sulla scena. Anche i genieri della polizia stanno operando sulla scena della sparatoria, controllando la presenza di possibili esplosivi.
I terroristi arrivavano da due villaggi palestinesi
I due terroristi uccisi dopo aver aperto il fuoco su due autobus all’incrocio Ramot a Gerusalemme nord erano residenti in due villaggi palestinesi a nord ovest della città Santa, Kubiba e Katna, dove adesso l’Idf ha creato un cordone di sicurezza. I due non avevano il permesso per entrare in Israele. Lo riferisce la polizia.
Netanyahu salta l'udienza e convoca una riunione di sicurezza
A seguito dell’attentato a Gerusalemme, il primo ministro Benjamin Netanyahu sta attualmente tenendo «una valutazione della situazione» con i capi dell’establishment della sicurezza. Lo fa sapere l’ufficio del primo ministro in una dichiarazione. Al contempo, il premier israeliano ha informato la corte che non sarà in grado di partecipare all’udienza del suo processo prevista per l’ora di pranzo a causa di «motivi di sicurezza». Era fissata per oggi, infatti, l'udienza per il processo per corruzione contro il primo ministro israeliano.
L'Idf circonda i villaggi di Ramallah
Subito dopo l’attentato di Gerusalemme, le forze dell’esercito israeliano hanno circondato diversi villaggi alla periferia di Ramallah da cui i due terroristi provenivano.
