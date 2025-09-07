Pier Giorgio Frassati, il borghese alpinista amico dei più poveri

Nato a Torino all’inizio del Novecento Pier Giorgio Frassati era figlio di quell'alta borghesia non sempre vicina alla Chiesa. Bello, sportivo, innamorato delle coetanee, come tanti giovani della sue età, Frassati ben presto abbracciò la vita cristiana mettendosi al servizio dei più poveri. Lo ha ricordato oggi anche Papa Leone nell’omelia: «A forza di vederlo girare per le strade di Torino con carretti pieni di aiuti per i poveri, gli amici lo avevano ribattezzato "Frassati Impresa Trasporti"!».

Poi l’impegno sociale e politico, a partire dall’Azione Cattolica. Era un convinto antifascista. «Non era uno alla "state buoni se potete", con i fascisti faceva proprio a botte», ha confidato il Prefetto delle Cause dei Santi, il card. Marcello Semeraro.

Pier Giorgio Frassati nacque a Torino il 6 aprile del 1901 da Alfredo, direttore del quotidiano La Stampa, e da Adelaide Ametis. Un anno dopo nasce la sorella Luciana, inseparabile compagna di giochi e di studi. Frequenta la scuola pubblica Massimo d’Azeglio e poi l’Istituto Sociale dei Gesuiti. Pur provenendo da una famiglia borghese, scelse di essere vicino ai bisognosi diventando il «facchino» dei poveri. Dava tutto quello che poteva, anche i suoi vestiti. La sua fede profonda si nutre di messa quotidiana, preghiera, confessione frequente; è innamorato della Parola di Dio.