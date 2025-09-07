Marostica, donna accoltellata in una sala slot: fermato l’ex compagno di 42 anni

È stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio l’uomo che ieri sera ha aggredito l’ex moglie a Marostica, in provincia di Vicenza. Si tratta di un uomo di 45 anni residente a Rosà, con precedenti, che intorno alle 22.50 si è presentato in una sala slot dove la donna, 42 anni, lavorava come barista.
L’uomo ha estratto un coltello da cucina e si è scagliato contro di lei colpendola al volto, al torace e alle braccia, oltre a prenderla a pugni e calci. La vittima, tra le urla, è riuscita per un attimo a rifugiarsi in un’altra sala del locale chiedendo aiuto, ma è stata raggiunta di nuovo dall’aggressore che ha continuato a minacciarla e insultarla. Una cliente, pur intimidita dall’uomo, è riuscita a chiamare il 112 e a indicare alla donna un nascondiglio tra le slot.
I carabinieri sono intervenuti subito e hanno bloccato il quarantacinquenne, che ha lasciato cadere il coltello ancora sporco di sangue. La lama, lunga 14 centimetri, si è spezzata in più parti: la punta è rimasta conficcata nel gomito sinistro della vittima.
La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa, dove si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere interne, che hanno confermato la dinamica dell’aggressione.
Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso «la più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere».
