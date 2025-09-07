Marostica, donna accoltellata in una sala slot: fermato l’ex compagno di 42 anni

È stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio l’uomo che ieri sera ha aggredito l’ex moglie a Marostica, in provincia di Vicenza. Si tratta di un uomo di 45 anni residente a Rosà, con precedenti, che intorno alle 22.50 si è presentato in una sala slot dove la donna, 42 anni, lavorava come barista.

L’uomo ha estratto un coltello da cucina e si è scagliato contro di lei colpendola al volto, al torace e alle braccia, oltre a prenderla a pugni e calci. La vittima, tra le urla, è riuscita per un attimo a rifugiarsi in un’altra sala del locale chiedendo aiuto, ma è stata raggiunta di nuovo dall’aggressore che ha continuato a minacciarla e insultarla. Una cliente, pur intimidita dall’uomo, è riuscita a chiamare il 112 e a indicare alla donna un nascondiglio tra le slot.

I carabinieri sono intervenuti subito e hanno bloccato il quarantacinquenne, che ha lasciato cadere il coltello ancora sporco di sangue. La lama, lunga 14 centimetri, si è spezzata in più parti: la punta è rimasta conficcata nel gomito sinistro della vittima.