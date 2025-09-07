L'omaggio di Milano a Giorgio Armani: file ancora più lunghe nel secondo giorno di camera ardente

A Milano cresce l’omaggio a Giorgio Armani. Nel secondo giorno di apertura della camera ardente allestita nel teatro di via Bergognone, sono ancora più numerose le persone in coda rispetto a ieri (6 settembre).

Già dalle otto del mattino, un’ora prima dell’apertura, molti milanesi si erano messi in fila per rendere l’ultimo saluto allo stilista simbolo del made in Italy. Tra loro anche numerosi dipendenti della maison, che hanno un ingresso riservato.

Davanti alla struttura progettata da Tadao Ando, sede di storiche sfilate e ora luogo del commiato, anche oggi si sono radunati giornalisti e troupe televisive. Domani (8 settembre) sono in programma i funerali, in forma strettamente privata, come voluto dallo stesso Armani. Secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere sepolto a Rivalta, nel Piacentino, accanto ai suoi familiari. Lo stilista aveva espresso il desiderio di tornare nel luogo d’origine, dove riposa anche la madre.

Le esequie si terranno nella chiesa di San Martino, con una presenza limitata a poche persone. Un ritorno alle radici per l’imprenditore nato a Piacenza ma legato professionalmente a Milano, accolto dalla comunità locale con rispetto e riservatezza.