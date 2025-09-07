Gaza, 17 morti nel nuovo raid: sei bambini tra le vittime

Almeno 17 palestinesi sono rimasti uccisi nella notte a Gaza città in attacchi delle forze israeliane, tra cui sei bambini. Lo riferisce al Jazeera citando fonti sanitarie. Fra le vittime ci sono sei persone che vivevano nella scuola Al-Farabi trasformata in rifugio per gli sfollati a ovest del capoluogo.

Nel quartiere Sheikh Radwan, almeno altre nove persone sono morte, tra cui quattro bambini, in un raid su una tenda e una casa. Bambini anche le due vittime di un bombardamento su una tenda che ospitava sfollati nel quartiere Remal.