Carlo Acutis, l'influencer di Dio: è il primo santo millennial

La felpa e le scarpe da ginnastica: così è sepolto ad Assisi, la città che più amava, Carlo Acutis. Morto nel 2006 a soli 15 anni è il primo santo "millennial". E’ conosciuto come l’influencer di Dio perché parlava di fede attraverso internet; ed infatti è il santo, ritratto così anche nelle statue, sempre con il pc in mano. A scuola non era il primo della classe, anzi si racconta di una nota affibbiatagli dalla maestra per essersi nascosto in un armadio.

Carlo Acutis nacque a Londra il 3 maggio 1991 da genitori italiani: Andrea e Antonia Salzano, che si trovavano nella City per motivi di lavoro. Nel settembre di quell'anno la famiglia rientrò a Milano dove cominciò a frequentare prima l’asilo e poi la scuola. Nel 1998 ricevette la prima comunione, nel 2003 la cresima. A 14 anni cominciò a frequentare il liceo classico dell’Istituto Leone XIII di Milano, diretto dai gesuiti.

Con uno studente di ingegneria informatica si appassionò ad internet costruendo siti per la parrocchia e per la sua scuola. Trascorreva la maggior parte delle sue vacanze ad Assisi in una casa di famiglia. Nella cittadina umbra, oltre a divertirsi con gli amici, imparò a conoscere San Francesco. Dal Poverello imparò a rispettare il creato e a dedicarsi ai più poveri che aiutava anche con i soldi risparmiati dalla sua paghetta settimanale.