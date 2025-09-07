Attacco russo in Ucraina, colpita Kiev: morti una donna e un bimbo di un anno

Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina. Centinaia di droni e missili hanno colpito nella notte la capitale Kiev e altre città del Paese. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitalii Klitschko, a Kiev sono stati centrati diversi edifici residenziali, provocando incendi e crolli. Il bilancio aggiornato parla di quattro vittime, tra cui un bimbo di un anno, e almeno undici feriti, tra cui una donna incinta.
Le esplosioni hanno interessato più quartieri della capitale. Nel distretto di Sviatoshynskyi i detriti di un drone hanno colpito tre palazzi a più piani, mentre un altro edificio residenziale è stato danneggiato nella zona di Darnytskyi. Segnalati anche incendi di automobili.
Gli attacchi dei droni russi a Dnipropetrovsk hanno anche ucciso un uomo di 54 anni e ferito diverse altre persone, secondo quanto riferito dall’amministrazione militare della regione centrale. Un altro attacco nella regione nord-orientale di Sumy ha ucciso una persona e ferito diverse altre, hanno riferito sabato sera le autorità locali.
Il raid non ha risparmiato anche altre città ucraine. A Odessa i droni hanno colpito infrastrutture civili ed edifici residenziali, causando incendi, come ha confermato il governatore regionale Oleh Kiper. A Kryvyi Rih missili e droni hanno centrato tre obiettivi, colpendo trasporti e infrastrutture urbane, mentre a Zaporizhia è stata danneggiata un’officina nella zona industriale, senza vittime.
Nell’Oblast di Poltava, a Kremenchuk, i droni hanno colpito un’impresa privata e un’abitazione. Anche un edificio amministrativo comunale è stato danneggiato dalla caduta di detriti, secondo quanto dichiarato dal governatore Volodymyr Kohut.
Intorno alle sei del mattino (ora locale) le sirene di allarme aereo sono risuonate in tutte le regioni del Paese per un nuovo attacco missilistico.
