Attacco russo in Ucraina, colpita Kiev: morti una donna e un bimbo di un anno

Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina. Centinaia di droni e missili hanno colpito nella notte la capitale Kiev e altre città del Paese. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitalii Klitschko, a Kiev sono stati centrati diversi edifici residenziali, provocando incendi e crolli. Il bilancio aggiornato parla di quattro vittime, tra cui un bimbo di un anno, e almeno undici feriti, tra cui una donna incinta.

Le esplosioni hanno interessato più quartieri della capitale. Nel distretto di Sviatoshynskyi i detriti di un drone hanno colpito tre palazzi a più piani, mentre un altro edificio residenziale è stato danneggiato nella zona di Darnytskyi. Segnalati anche incendi di automobili.

Gli attacchi dei droni russi a Dnipropetrovsk hanno anche ucciso un uomo di 54 anni e ferito diverse altre persone, secondo quanto riferito dall’amministrazione militare della regione centrale. Un altro attacco nella regione nord-orientale di Sumy ha ucciso una persona e ferito diverse altre, hanno riferito sabato sera le autorità locali.