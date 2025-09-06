Trump: «Alcuni degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas potrebbero essere morti di recente»

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che alcuni dei 20 ostaggi israeliani ancora trattenuti da Hamas «potrebbero essere morti di recente». «Credo che tra i 20 ci siano persone decedute da poco, almeno da quello che ho sentito. Spero che non sia vero», ha dichiarato parlando con la stampa.

Trump ha aggiunto che «sappiamo che almeno 30 persone sono morte e stiamo negoziando per riportare le salme alle famiglie». Secondo i dati del governo israeliano, restano 47 le persone sequestrate da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre 2023 ancora a Gaza, di cui 27 considerate già decedute.