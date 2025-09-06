Milano saluta Giorgio Armani: oltre seimila persone in coda per l’ultimo saluto al Re degli stilisti

All’interno del Teatro, tra fiori bianchi e lanterne di carta illuminate, la bara semplice, coperta da un mazzo di rose bianche, accanto al gonfalone del Comune di Milano listato a lutto e al picchetto d’onore dei carabinieri. Sulle pareti scorrono le immagini dello stilista, insieme a una sua frase: «Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia».

Lunedì i funerali in forma privata, come deciso dallo stesso Armani. Dopo le esequie ci sarà tempo e modo - spiegano dalla maison - di decidere se confermare le sfilate previste all’imminente Fashion Week.

Oltre seimila persone hanno reso un silenzioso omaggio a Giorgio Armani, mettendosi disciplinatamente in coda per l’ultimo saluto al grande stilista nella camera ardente allestita all’Armani Teatro di via Bergognone. Dipendenti, persone comuni, personalità della moda, della cultura e dello spettacolo, dello sport e dei tanti mondi attraversati da Giorgio Armani in 50 anni di carriera hanno potuto lasciare un fiore o un pensiero nella prima delle due giornate della camera ardente, che domani (7 settembre) sarà di nuovo aperta dalle 9 alle 18.

Tra i primi ad arrivare il sindaco Beppe Sala, che ha ricordato Armani come «un grandissimo milanese, che ha fatto tanto per questa città», e ha annunciato la volontà di proporre l’iscrizione al Famedio: «Credo non ci saranno problemi, ma sarà rispettoso chiedere prima alla famiglia».

Molti i volti noti del mondo della moda, dello sport e della cultura. John Elkann con la moglie Lavinia, Gianni Petrucci e Gianni Messina per il basket, Donatella Versace con un mazzo di fiori bianchi. Il presidente della Triennale, Stefano Boeri, ha sottolineato: «Armani è nell’anima di Milano, nello stile e nell’etica del lavoro».

Toccante il ricordo del regista Gabriele Salvatores: «Quando vincemmo l’Oscar con Mediterraneo mi regalò uno smoking blu che conservo come una reliquia. Amava il cinema, ma soprattutto le persone. Dovremmo usarlo come modello di umanità in questi tempi rancorosi».

Parole di vicinanza sono arrivate anche da Liliana Segre, che ha espresso affetto alla famiglia ricordando Armani come «maestro di eleganza e grande umanità».

In segno di lutto, Milano esporrà le bandiere civiche a mezz’asta fino a lunedì, giorno dei funerali privati. A Pantelleria, isola a cui lo stilista era profondamente legato, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino con un momento di raccoglimento e una cerimonia commemorativa a cala Gadir. Un addio sobrio ma partecipato, nel segno della misura che Giorgio Armani ha sempre incarnato: l’uomo che ha vestito il mondo, restando per Milano un riferimento di stile e lavoro.