Milano saluta Giorgio Armani: folla alla camera ardente, ricordi e commozione

Centinaia di persone in fila fin dall’alba per rendere omaggio a Giorgio Armani. La camera ardente del grande stilista si è aperta alle 9 di questa mattina all’Armani Teatro di via Bergognone, trasformato in uno spazio di raccoglimento e memoria. Due i percorsi di ingresso: uno riservato ai dipendenti della maison, l’altro alla cittadinanza.

All’interno, tra fiori bianchi e lanterne di carta illuminate, la bara semplice, coperta da un mazzo di rose bianche, accanto al gonfalone del Comune di Milano listato a lutto e al picchetto d’onore dei carabinieri. Sulle pareti scorrono le immagini dello stilista, insieme a una sua frase: «Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia».

Tra i primi ad arrivare il sindaco Beppe Sala, che ha ricordato Armani come «un grandissimo milanese, che ha fatto tanto per questa città», e ha annunciato la volontà di proporre l’iscrizione al Famedio: «Credo non ci saranno problemi, ma sarà rispettoso chiedere prima alla famiglia».