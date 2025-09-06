Maxi sequestro di telefonini in carcere a Napoli e Cosenza

Maxi sequestro di cellulari nel carcere di Cosenza. A riferirlo, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Questa mattina, dopo una perquisizione straordinaria che ha visto l’impiego del personale di polizia penitenziaria del reparto cosentino, oltre a numerose unità provenienti dal resto della regione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa cinquanta telefonini, oltre a circa 50 grammi di hashish e cocaina.
«Da tempo lanciamo l’allarme sul carcere di Cosenza - spiegano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale - per le condizioni di sicurezza inadeguate e per l’abbandono in cui versa il personale di polizia penitenziaria. La nostra recente visita ci aveva consentito di constatare de visu le situazioni lamentate dal personale che rappresentiamo. Riteniamo che sia giunto il momento di avvicendare con immediatezza i vertici del carcere cosentino, considerata l’inadeguatezza dimostrata dagli stessi, sia nella gestione della sicurezza del carcere, sia nelle relazioni con una consistente parte del personale, non solo di polizia».
Perquisizioni ieri nel carcere di Napoli-Poggioreale, con il sequestro di 10 telefoni cellulari e droga. A riferirlo, Raffaele Serra, vicesegretario regionale del Sindacato Autonomo di polizia penitenziaria.
Il Sappe, in una nota, torna a richiamare l’attenzione dei vertici regionali e nazionali dell’Amministrazione Penitenziaria sulla grave carenza di organico ed il sovraffollamento presenti nel carcere più grande d’Italia. Sono circa 160 i poliziotti in meno rispetto alla pianta organica prevista e una forza realmente impiegabile pari a sole 430 unità e circa 2.100 detenuti a fronte di 1.571 posti, e il personale di polizia penitenziaria è costretto a svolgere turni di lavoro forzati e massacranti.
