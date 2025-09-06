Israele abbatte un altro grattacielo a Gaza: «Usato da Hamas per spiare le truppe»

Le forze armate israeliane hanno fatto saltare in aria un grattacielo a Gaza, come già annunciato nei giorni scorsi. In un post diffuso sui canali ufficiali, l’Idf ha spiegato che l’edificio «era utilizzato dall’organizzazione terroristica Hamas», che vi avrebbe installato apparecchiature per l’intelligence e postazioni di osservazione per controllare i movimenti dei militari israeliani.

Secondo l’esercito, prima dell’operazione i miliziani avevano piazzato numerosi ordigni attorno al palazzo con l’obiettivo di colpire le truppe in avvicinamento. Sempre l’Idf afferma che Hamas aveva realizzato anche un’infrastruttura sotterranea collegata all’edificio, da cui sarebbero stati diretti gli attacchi contro le forze israeliane. È il secondo grattacielo demolito a Gaza nell’arco di 24 ore.