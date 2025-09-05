Siti sessisti, Re (Mig): «Basta ad abusi digitali, si intervenga subito con atti concreti»

«Esprimo profonda indignazione per i recenti episodi di violenza digitale verificatisi su piattaforme online che hanno coinvolto donne del mondo della politica, dello spettacolo, del giornalismo e anche semplici cittadine che hanno visto pubblicate le proprie immagini intime e manipolate senza il loro consenso, accompagnate da commenti sessisti e degradanti». Lo ha dichiarato Natalia Re, Presidente del MIG – Movimento Italiano per la Gentilezza, intervenendo sui casi che negli ultimi giorni hanno acceso il dibattito pubblico.
Al centro della polemica, da un lato, il sito pornografico Phica.eu, che ha diffuso immagini violate di donne pubbliche, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni; dall’altro, l’inchiesta della Procura di Roma sul gruppo Facebook “Mia Moglie”, accusato di revenge porn ed estorsione. «Il MIG condanna senza riserve questi atti – ha aggiunto Re – perché sono espressione di una cultura misogina che oggettifica il corpo femminile, nega il consenso e viola la dignità delle donne, cancellando il rispetto, l’autodeterminazione e il diritto alla privacy. Il dialogo, la gentilezza e il rispetto reciproco sono valori fondamentali su cui costruire una società libera da violenze. Chiediamo alle istituzioni, alle piattaforme digitali e all’intera comunità civile di agire con urgenza». La Presidente del Movimento ha invocato «azioni rapide ed efficaci per individuare, perseguire e punire i responsabili di queste violazioni nei loro aspetti penali e civili» e l’introduzione di «protocolli rapidi per la rimozione immediata di contenuti illeciti e per la protezione delle vittime».
Il MIG annuncia inoltre nuove campagne educative: «Dedicheremo il mese di ottobre al contrasto della violenza domestica e, a novembre, ci occuperemo di violenza di genere con azioni condivise con i nostri partner statunitensi Nerds Rule Inc e Brave Space». Infine, Re ha ribadito l’impegno dell’associazione nel fornire supporto psicologico e legale alle vittime: «Mai più violenza invisibile e mai più silenzi complici. In un mondo che vuole essere più gentile, non possiamo rimanere indifferenti di fronte a simili abusi».onte a simili abusi".
