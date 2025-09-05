Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca L'associazione Setteottobre: «Da 700 giorni gli ostaggi nei tunnel di Gaza, l'Occidente guarda altrove»

L'associazione Setteottobre: «Da 700 giorni gli ostaggi nei tunnel di Gaza, l'Occidente guarda altrove»

di

epa10942515 Destroyed buildings following Israeli air strikes in Gaza City, 27 October 2023. More than 7,000 Palestinians and at least 1,300 Israelis have been killed, according to the Israel Defense Forces (IDF) and the Palestinian health authority, since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. EPA/MOHAMMED SABER

Sono passati 700 giorni dall’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. In occasione di questa ricorrenza, l'associazione Setteottobre ha diffuso una nota nella quale richiama l’attenzione internazionale sulla sorte degli ostaggi israeliani ancora prigionieri a Gaza. «Alcuni ancora vivi (per quanto?), altri sicuramente già morti», scrive l'associazione, denunciando condizioni di prigionia definite «disumane», fatte di fame, buio e assenza di cure. Secondo il testo, gli ostaggi sarebbero sottoposti a privazioni e umiliazioni, «torturati psicologicamente, rinchiusi in locali angusti e costretti a vivere tra i propri escrementi».

La nota accusa Hamas di mantenere Israele sotto ricatto e di avere utilizzato la popolazione di Gaza come scudo, «preferendo la distruzione delle proprie città e migliaia di vittime civili pur di non rinunciare alla lotta armata». Vengono inoltre contestati «l’uso di ospedali, scuole e asili come depositi d’armi» e la gestione propagandistica delle immagini di guerra.

L'associazione Setteottobre richiama anche le responsabilità dell’Occidente, accusato di «avere voltato lo sguardo altrove» e di aver lasciato Israele solo contro Hamas, Hezbollah, gli Houthi e l’Iran. «Sono 700 giorni che l’Occidente ha dimenticato gli ostaggi, entrando a sua volta nel tunnel della negazione», afferma la nota, concludendo con un appello alla liberazione immediata: «Devono essere liberati subito, costi quel che costi. Per ridare speranza a Israele, per liberare Gaza dall’incubo senza fine, per restituire voce in Occidente a chi crede ancora nella vita, nell’amore e nella libertà».

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province