L'associazione Setteottobre: «Da 700 giorni gli ostaggi nei tunnel di Gaza, l'Occidente guarda altrove»

Sono passati 700 giorni dall’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. In occasione di questa ricorrenza, l'associazione Setteottobre ha diffuso una nota nella quale richiama l’attenzione internazionale sulla sorte degli ostaggi israeliani ancora prigionieri a Gaza. «Alcuni ancora vivi (per quanto?), altri sicuramente già morti», scrive l'associazione, denunciando condizioni di prigionia definite «disumane», fatte di fame, buio e assenza di cure. Secondo il testo, gli ostaggi sarebbero sottoposti a privazioni e umiliazioni, «torturati psicologicamente, rinchiusi in locali angusti e costretti a vivere tra i propri escrementi».

La nota accusa Hamas di mantenere Israele sotto ricatto e di avere utilizzato la popolazione di Gaza come scudo, «preferendo la distruzione delle proprie città e migliaia di vittime civili pur di non rinunciare alla lotta armata». Vengono inoltre contestati «l’uso di ospedali, scuole e asili come depositi d’armi» e la gestione propagandistica delle immagini di guerra.

L'associazione Setteottobre richiama anche le responsabilità dell’Occidente, accusato di «avere voltato lo sguardo altrove» e di aver lasciato Israele solo contro Hamas, Hezbollah, gli Houthi e l’Iran. «Sono 700 giorni che l’Occidente ha dimenticato gli ostaggi, entrando a sua volta nel tunnel della negazione», afferma la nota, concludendo con un appello alla liberazione immediata: «Devono essere liberati subito, costi quel che costi. Per ridare speranza a Israele, per liberare Gaza dall’incubo senza fine, per restituire voce in Occidente a chi crede ancora nella vita, nell’amore e nella libertà».