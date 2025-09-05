Gaza, nuovi raid israeliani su Gaza City: 18 morti, tra loro sette bambini

I raid e l’avanzata militare israeliani su Gaza City la scorsa notte hanno provocato la morte di almeno 18 palestinesi, di cui sette bambini, secondo l'emittente qatarina Al Jazeera, che stima che i morti in tutta la Striscia siano 75 nelle ultime 24 ore, di cui 44 nella sola Gaza City.

«Gaza City sta diventando un luogo dove l’infanzia non può sopravvivere». A lanciare l’allarme è Tess Ingram, responsabile della comunicazione dell’Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, citata dall’agenzia turca Anadolu.

«È una città di paura, fuga e funerali. L’impensabile non si profila; è già qui» ha detto la funzionaria, parlando di famiglie costrette a fuggire più volte, di bambini separati dai genitori, di madri che hanno perso i figli per fame o che temono di perderli.

Ingram ha spiegato che il crollo dei servizi essenziali sta lasciando i più piccoli «in lotta per la sopravvivenza»: solo 44 dei 92 centri ambulatoriali di trattamento nutrizionale dell’Unicef a Gaza City sono ancora operativi. «Questa è la carestia in una zona di guerra» ha aggiunto.