Cortei e manifestazioni a sostegno della Palestina, aderisce anche Libera

«Domani, sabato 6 settembre, in tutta Italia si svolgeranno iniziative a sostegno della Global Sumud Flotilla, la vasta flotta civile e non violenta organizzata per consegnare aiuti di prima necessità a Gaza, riaprire i corridoi umanitari e rompere l’assedio che tiene sotto embargo e in isolamento la popolazione palestinese di Gaza. A Roma saremo in Piazza del Campidoglio dalle ore 18». Lo annunciano in una nota oltre una ventina di associazioni, a partire dall’Anpi della provincia di Roma e quella cittadina, da Articolo 21, e dall’Associazione Stampa Romana.
Si tratta di «un’azione di solidarietà a cui vogliamo fare eco mobilitandoci per fermare la barbarie e chiedere al Governo Italiano di schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale affinché s'impedisca il compimento di un genocidio, come denunciato dalle istituzioni internazionali».
«Non è più il tempo delle parole. Stati e governi democratici, membri delle Nazioni Unite, firmatari di accordi, trattati e convenzioni per il rispetto dei diritti umani, della legalità, della giustizia, del diritto umanitario debbono fermare questa barbarie», affermano ancora le associazioni che hanno promosso l'iniziativa, tra le quali ci sono anche la Casa internazionale delle donne, Cgil Roma e Lazio, la Rete degli Studenti Medi, la Federconsumatori del Lazio e il Sunia di Roma.
Aderisce Libera
«In un momento in cui la situazione umanitaria a Gaza è drammatica, la Flotilla è un gesto concreto di solidarietà e resistenza civile». Libera aderisce e partecipa alle manifestazioni promosse in questi giorni in tante città italiane, compresi alcuni centri siciliani tra cui Palermo, Messina, Siracusa, Enna, Ragusa e Trapani, da associazioni e movimenti a sostegno della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa civile internazionale diretta verso Gaza, con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.
«In un momento in cui la situazione umanitaria a Gaza è drammatica - commenta Libera - con migliaia di vittime civili, una crisi alimentare senza precedenti e infrastrutture distrutte, questa azione nonviolenta rappresenta un grido di speranza e di giustizia. La Flotilla è un gesto concreto di solidarietà e resistenza civile. Su queste barche di salvataggio della Global Sumud Flotilla per Gaza, idealmente, saliamo tutti a bordo, perché ci sentiamo corresponsabili verso le vite in pericolo, violentate e disumanizzate. Ci uniamo all’appello per una tregua immediata, per la liberazione degli ostaggi e per l’avvio di un processo politico che metta al centro i diritti umani, la dignità e la convivenza. Chiediamo alle istituzioni italiane ed europee di sostenere la Flotilla, di proteggere i suoi partecipanti e di favorire un dialogo politico inclusivo che porti alla fine dell’occupazione della Palestina e alla costruzione di una convivenza fondata sul rispetto reciproco attraverso la riapertura di un negoziato che porti al riconoscimento di uno Stato Palestinese che viva in pace e sicurezza con lo Stato di Israele».
Caricamento commenti
Commenta la notizia