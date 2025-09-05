Cortei e manifestazioni a sostegno della Palestina, aderisce anche Libera

«Domani, sabato 6 settembre, in tutta Italia si svolgeranno iniziative a sostegno della Global Sumud Flotilla, la vasta flotta civile e non violenta organizzata per consegnare aiuti di prima necessità a Gaza, riaprire i corridoi umanitari e rompere l’assedio che tiene sotto embargo e in isolamento la popolazione palestinese di Gaza. A Roma saremo in Piazza del Campidoglio dalle ore 18». Lo annunciano in una nota oltre una ventina di associazioni, a partire dall’Anpi della provincia di Roma e quella cittadina, da Articolo 21, e dall’Associazione Stampa Romana.

Si tratta di «un’azione di solidarietà a cui vogliamo fare eco mobilitandoci per fermare la barbarie e chiedere al Governo Italiano di schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale affinché s'impedisca il compimento di un genocidio, come denunciato dalle istituzioni internazionali».

«Non è più il tempo delle parole. Stati e governi democratici, membri delle Nazioni Unite, firmatari di accordi, trattati e convenzioni per il rispetto dei diritti umani, della legalità, della giustizia, del diritto umanitario debbono fermare questa barbarie», affermano ancora le associazioni che hanno promosso l'iniziativa, tra le quali ci sono anche la Casa internazionale delle donne, Cgil Roma e Lazio, la Rete degli Studenti Medi, la Federconsumatori del Lazio e il Sunia di Roma.