Cavo spezzato all’origine del disastro a Lisbona: 17 morti, tra i feriti anche una ricercatrice italiana

Resta drammatico il bilancio dell’incidente alla funicolare di Lisbona, che mercoledì ha provocato 17 vittime e decine di feriti. Il direttore nazionale della polizia giudiziaria portoghese non ha escluso nessuna pista sulle cause del disastro, ma l’ipotesi più accreditata resta il cedimento del cavo che teneva uniti i due vagoni.

Le immagini trasmesse dai telegiornali hanno mostrato gli operai impegnati a rimuovere dai binari un cavo metallico visibilmente danneggiato. Una circostanza che stride con quanto riportato poche ore prima dell’incidente: un’ispezione della società incaricata della manutenzione aveva infatti certificato che il cavo poteva essere utilizzato ancora per 263 giorni, dichiarando l’impianto idoneo al servizio.

Tra i passeggeri rimasti coinvolti c’era anche una ricercatrice italiana, l’aquilana Stefania Lepidi, in Portogallo per seguire un appuntamento dell’International Association of Geomagnetism and Aeronomy. La donna, che si trovava nella seconda seggiovia colpita dall’urto, ha riportato la frattura scomposta di un braccio, ma ha raccontato soprattutto la drammatica scena vissuta: «Sto bene ma sono sotto shock per quello che ho visto: ero a terra sdraiata sul sangue e vedevo i soccorritori tirare fuori i corpi».