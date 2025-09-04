Viterbo, arrestati due turchi armati durante la festa di Santa Rosa

Trasporto fuori tradizione per la macchina di Santa Rosa a Viterbo. Il campanile trasportato dai facchini ha infatti attraversato il centro storico della città con l’illuminazione pubblica accesa e non al buoi come di solito accade. Secondo quanto si è appreso, l’illuminazione è stata dovuta a motivi di sicurezza.

Nel pomeriggio, infatti, intorno alle 18, la Digos ha arrestato due uomini di origine turca, trovati in possesso di armi automatiche e sembra anche di ordigni esplosivi. I due arrestati, già ascoltati dal pm, potrebbero essere collegati a un boss della mafia turca arrestato nei giorni scorsi in un bed end breakfast nel centro storico di Viterbo.

La macchina di Santa Rosa ieri sera in alcuni tratti ha percorso le strade al buio, in altri tratti invece l'illuminazione pubblica era accesa, suscitando critiche e disappunto tra i viterbesi presenti, fedeli alla tradizione.

«Anche quest’anno ho partecipato alla festa della Macchina di Santa Rosa a Viterbo. Congratulazioni alle forze dell’ordine per l’arresto di due cittadini turchi armati, a poche ore dall’inizio dell’evento. Bene il sindaco ed il Prefetto che hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città, permettendo ai tanti fedeli e turisti arrivati di vivere questo momento straordinario. Questo episodio spero rappresenti un monito contro quei cattivi maestri che aizzano orchestrando delle campagne d’odio con un linguaggio violento". Lo comunica in una nota il vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani congratulandosi con le forze dell’ordine.