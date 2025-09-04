Macron invita gli ospedali francesi a prepararsi a una guerra «totale» in Europa entro marzo 2026

Il Ministero della Salute francese, come riportato da alcuni siti francesi, avrebbe chiesto alle agenzie sanitarie regionali di preparare gli ospedali a uno scenario di guerra totale in Europa. Il documento, datato 18 luglio 2025 e divulgato dal Canard Enchaîné, menziona l'accoglienza di decine di migliaia di soldati feriti in caso di un «grande impegno» della Francia da qui a marzo 2026.

Gli ospedali come zona di ripiego strategica

Il testo specifica che la Francia potrebbe diventare una zona di ripiego logistico per il proprio personale militare e per quello dei paesi alleati. Sono previsti centri medici vicino a porti e aeroporti per facilitare il rimpatrio dei feriti nei loro paesi d'origine.

Il personale medico sarebbe invitato ad arruolarsi nel Servizio Medico dell'Esercito, indipendentemente dalla sua specializzazione. Formazione adattata ai «vincoli del tempo di guerra», gestione del trauma psicologico, medicina riabilitativa. Il Ministero non esclude alcun scenario.