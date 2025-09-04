La stampa internazionale celebra Re Giorgio: «Se va l'ultimo imperatore italiano»

Dal Wall Street Journal al New York Times, da Vogue America a Le Monde: i media internazionali hanno dedicato ampi tributi a Giorgio Armani, morto a 91 anni. «Il titano della moda che ha bilanciato dolcezza e potere», scrive il Wall Street Journal. Per il New York Times lo stilista piacentino è stato «maestro dell’abito», capace di creare «un’uniforme maschile la cui forma femminilizzata ha conquistato il favore delle donne».

Vogue America lo definisce «l’uomo che ha cambiato la forma della moda», mentre la Bbc ricorda il «guru dello stile che ha rivoluzionato il fashion». Bild lo celebra come «icona», Le Monde come «uno dei padri fondatori» della moda contemporanea. Il Times of India parla di «leggenda della moderna eleganza» e Al Jazeera sottolinea come Armani lasci «un segno indelebile nello stile e nell’eleganza globali».

La stampa ha scelto di ricordarlo con immagini sobrie: Armani sorridente, abbronzato, quasi sempre in maglione blu, più spesso al lavoro che in occasioni mondane. Il Financial Times sottolinea il suo rapporto con Hollywood, spiegando come fu tra i primi a intuire il potenziale delle star come ambasciatori del lusso.