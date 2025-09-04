Armani, un patrimonio da oltre 9 miliardi: la villa a Pantelleria e l'Olimpia Milano i suoi gioielli

Una ricchezza personale stimata in oltre 9,5 miliardi di dollari da Bloomberg e 12 miliardi da Forbes. È l’impero lasciato da Giorgio Armani, scomparso a 91 anni, fondatore e dominus della maison che porta il suo nome. Al centro del patrimonio c’è la Giorgio Armani Spa, gruppo da 2,3 miliardi di euro di fatturato, controllata al 99,9% dal creatore di «Re Giorgio», che per tempo aveva predisposto lo statuto successorio.
Lo stilista non lascia figli e potrà disporre liberamente della sua eredità. Tre i nipoti – Silvana e Roberta, figlie del fratello Sergio, e Andrea Camerana, figlio della sorella Rosanna – tutti presenti nel cda insieme allo storico braccio destro Leo Dell’Orco e a Federico Marchetti, fondatore di Yoox. La spartizione dell’eredità sarà nota solo all’apertura del testamento.
Oltre alla Spa, cuore industriale e creativo del gruppo, Armani lascia un vasto patrimonio immobiliare: dalla villa di Pantelleria alla residenza di Forte dei Marmi, dalla storica abitazione di via Borgonuovo a Milano a Villa Rosa nell’Oltrepò pavese, fino alle case di Saint Moritz, Parigi e Saint Tropez. Tra i beni anche opere d’arte, la squadra di basket Olimpia Milano e lo storico locale La Capannina, acquistato pochi giorni fa.
Il 2024 si è chiuso con ricavi in calo (-6%) e utili ridotti (da 163 a 51,6 milioni), ma con investimenti record per 332 milioni, finanziati senza debiti e con 570 milioni di liquidità. Il nuovo statuto – varato nel 2016 e aggiornato nel 2023 – entrerà in vigore alla successione e affida un ruolo chiave alla Fondazione Armani, chiamata a garantire l’armonia tra eredi e governance, evitando cessioni o spezzettamenti. Lo statuto impone «priorità allo sviluppo globale del nome Armani» e prevede che solo dopo cinque anni potrà essere valutata la quotazione in Borsa.
