Putin: «Se Zelensky è pronto può incontrarmi a Mosca». Kiev: «Parole inaccettabili» e Trump vede la «cospirazione»

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che «se è pronto» il presidente ucraino Volodymyr Zelensky «può venire a Mosca» e incontrarlo. Lo riporta l'agenzia Interfax. «Per quanto riguarda i possibili incontri con il signor Zelensky, ne ho già parlato. In generale, non ho mai escluso la possibilità di un incontro del genere», ha detto Putin domandandosi però anche se «questi incontri hanno senso». Lo riporta la Tass. «Putin continua a giocare con tutti avanzando proposte palesemente inaccettabili» ha replicato così il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che «se prevarrà il buonsenso sarà possibile concordare un’opzione accettabile per porre fine» alla guerra in Ucraina. «Mi sembra che ci sia una certa luce alla fine del tunnel. Vediamo come si evolve la situazione», ha dichiarato il presidente russo affermando che Mosca nota «gli appelli» della presidenza Trump e «un sincero desiderio di trovare una soluzione». «In caso contrario, dovremo risolvere tutti i compiti che ci vengono assegnati con mezzi armati», ha però dichiarato Putin. Lo riporta l’agenzia Interfax.