Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Muore il figlio del presidente del Tribunale di Tempio Pausania, rinviato il processo a Grillo jr

Muore il figlio del presidente del Tribunale di Tempio Pausania, rinviato il processo a Grillo jr

di

L'aula del tribunale di Tempio Pausania in cui si svolge il processo a porte chiuse di Ciro Grillo (foto d'archivio)
L'aula del tribunale di Tempio Pausania in cui si svolge il processo a porte chiuse di Ciro Grillo (foto d'archivio)

Il figlio del presidente del Tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu, che oggi avrebbe dovuto presiedere l’ultima udienza del processo a Grillo jr e altri tre per l’accusa di violenza sessuale, è morto ieri a Roma investito dalla metro.

Il ragazzo, 22 anni, è deceduto dopo essere finito sulle rotaie della linea B. Tra le ipotesi della polizia che indaga sul decesso anche quella del gesto volontario. Proprio per questo grave lutto del presidente del Tribunale l’udienza è saltata. Dopo una breve discussione tra i componenti del collegio, il procuratore e gli avvocati, l'udienza è stata rinviata al 22 settembre alle 10.30.

Indagini sono in corso sull'incidente anche attraverso le telecamere di sicurezza. Il decesso è avvenuto ieri pomeriggio alla fermata della Stazione della metro B San Paolo. Dai frame della videosorveglianza si vedrebbe il giovane finire sui binari ma sembrerebbero non esserci responsabilità da parte di altre persone.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province