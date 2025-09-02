Xi dà del «vecchio amico» a Putin: «I legami tra Russia e Cina sono saldi»

«Entrambe le parti sono rimaste fedeli alle loro aspirazioni originali e hanno mantenuto la loro determinazione, ottenendo risultati positivi nella cooperazione in vari settori». Per questo, ha aggiunto Xi nel resoconto del network statale Cctv, la Cina «è disposta a rafforzare gli scambi ad alto livello con la Russia, a sostenere lo sviluppo e la rivitalizzazione reciproca, a coordinare tempestivamente le posizioni su questioni riguardanti gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni di entrambi i Paesi, e a promuovere un maggiore sviluppo delle relazioni bilaterali».

Ha aggiunto poi, secondo i media statali, che «le relazioni Cina-Russia hanno resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali», citandole come «un buon esempio di amicizia tra vicini, di coordinamento strategico globale e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa».

Il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati brevemente a Pechino, a testimonianza degli stretti rapporti che i due hanno sviluppato dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Xi ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un "vecchio amico».

Cina e Russia «dispongono di forze trainanti per i rispettivi sviluppo e rivitalizzazione. Le due parti dovrebbero guidare la cooperazione su progetti di grande portata, creare progetti di

cooperazione di riferimento e promuovere una più profonda integrazione degli interessi. Dovrebbero rafforzare la resilienza della cooperazione, migliorare i loro rapporti e compiere ogni sforzo per consolidare e mantenere la situazione complessiva della cooperazione». Le parti sottolineano "l'uguaglianza sovrana, lo stato di diritto internazionale e il multilateralismo. Dobbiamo continuare a rafforzare la cooperazione in piattaforme multilaterali come l’Onu, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), i Brics e il G20, e lavorare insieme per promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità».

I due capi di Stato, inoltre, hanno anche avuto un approfondito scambio di opinioni su questioni internazionali e regionali di reciproco interesse, mentre Cina e Russia hanno firmato oltre 20 documenti di cooperazione bilaterale su energia, aerospazio, intelligenza artificiale, agricoltura, ispezione e quarantena, salute, ricerca scientifica, istruzione e media. Dopo i colloqui, Xi ha tenuto «un breve ricevimento in onore di Putin e ha offerto un banchetto».