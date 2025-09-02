È morto Emilio Fede, aveva 94 anni: cronista siciliano, fu direttore del Tg1 e volto storico del Tg4

È morto Emilio Fede, aveva 94 anni ed era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. L’ex direttore del Tg4, 94 anni, era in condizioni critiche. Con lui erano presenti le due figlie Simona e Sveva. I funerali si terranno giovedì (4 settembre) nella chiesa di Dio Padre a Milano 2.

Da direttore del Tg1 a volto iconico del Tg4 per 20 anni consecutivi. Una carriera quasi tutta televisiva quella di Fede, giornalista siciliano - nato a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, il 24 giugno del 1931 - caduto in disgrazia nel 2011 con il coinvolgimento nel caso Ruby. Fu indagato per induzione e favoreggiamento della prostituzione, insieme con Silvio Berlusconi, Lele Mora e Nicole Minetti, nel 2019 viene condannato in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione dell’ex modella marocchina.

A causa dell’età avanzata e delle condizioni di salute, Fede sconta la pena in detenzione domiciliare, ma il 22 giugno 2020 evade e viene arrestato a Napoli mentre sta cenando con la moglie Diana de Feo in un ristorante per festeggiare il suo 89esimo compleanno. La moglie, giornalista Rai e deputata Pdl dal 2008 al 2013, sposata nel 1965 e dalla quale Emilio Fede ha avuto due figlie, Sveva e Simona, è morta poi il 23 giugno nel 2021 a causa di una malattia.