Una tempesta geomagnetica colpirà la Terra, in allerta per domani i sistemi satellitari

Una tempesta geomagnetica colpirà la Terra tra l’1 e il 2 settembre: secondo i dati forniti dal Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa, c'è infatti un’espulsione di massa coronale, una cosiddetta Cme, diretta verso il nostro pianeta che è stata innescata da un brillamento emesso il 30 agosto dalla regione

attiva di macchie solari chiamata 4199.

«A questa emissione di materiale si è poi aggiunto il vento solare veloce generato da un buco coronale», dice Mirko Piersanti, professore all’Università dell’Aquila ed esperto di Meteo spaziale. «La tempesta avrà un’intensità da moderata a forte e il suo arrivo è previsto tra la notte del 1° settembre e la mattina del 2», aggiunge Piersanti.

«In questa fase l'incertezza è ancora grande, dobbiamo aspettare che la Cme raggiunga i satelliti Ace o Wind: a quel punto avremo circa mezz'ora di tempo per avvertire eventualmente le strutture satellitari».

I satelliti americani Ace e Wind, lanciati rispettivamente nel 1997 e nel 1994, si trovano a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Il loro compito è proprio quello di studiare le particelle energetiche del vento solare prima del loro impatto con il campo magnetico terrestre.