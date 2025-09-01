Bulgaria, sabotato il Gps dell’aereo di von der Leyen: sospetti sulla Russia

La Russia avrebbe sabotato il segnale satellitare dell’aereo di Ursula von der Leyen, costringendo il velivolo a sorvolare per circa un’ora l’aeroporto di arrivo a Plovdiv, in Bulgaria. È quanto riportato dal Financial Times e confermato dalla Commissione europea, che parla di «una palese interferenza da parte della Russia».
L’episodio, avvenuto il primo settembre mentre la presidente della Commissione Ue era in volo da Varsavia verso Plovdiv, non ha avuto conseguenze per la sicurezza: l’aereo non ha dovuto cambiare rotta, ma ha potuto atterrare solo grazie all’assistenza tradizionale da terra, senza i sistemi satellitari. Sofia ha confermato la perdita del segnale sullo scalo e l’attivazione immediata dei sistemi terrestri alternativi.
«Siamo abituati alle minacce e intimidazioni, che sono una componente regolare del comportamento ostile di Mosca», ha dichiarato la portavoce della Commissione, Arianna Podestà. Dal Cremlino, invece, è arrivata la smentita del portavoce Dmitry Peskov: «Le vostre informazioni sono errate».
Non è certo che l’obiettivo del sabotaggio fosse il volo di von der Leyen: secondo la Commissione l’interferenza potrebbe aver interessato anche altri velivoli, ma lo scalo di Plovdiv ha un traffico molto ridotto. Nella stessa giornata, le proteste del partito filorusso Revival hanno preso di mira un’auto ritenuta – erroneamente – quella della presidente Ue.
Il fenomeno dei disturbi ai segnali satellitari (jamming) e delle alterazioni delle coordinate (spoofing) è sempre più diffuso lungo i confini orientali. Il capo di Stato maggiore della difesa tedesco, Carsten Breuer, ha raccontato di aver vissuto di recente due episodi simili: «Abbiamo a che fare con atti di sabotaggio e spionaggio, riconducibili anche ad attori statuali come la Russia».
L’Ue ha avviato un piano d’azione specifico per l’aviazione, in collaborazione con Eurocontrol e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e ha già sanzionato aziende russe coinvolte in attività di disturbo. Il commissario alla Difesa Andrius Kubilius ha annunciato un rafforzamento del sistema satellitare europeo Galileo: «Aumenteremo il numero di satelliti in orbita terrestre bassa e miglioreremo il rilevamento delle interferenze».
Caricamento commenti
Commenta la notizia