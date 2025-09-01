Bulgaria, sabotato il Gps dell’aereo di von der Leyen: sospetti sulla Russia

La Russia avrebbe sabotato il segnale satellitare dell’aereo di Ursula von der Leyen, costringendo il velivolo a sorvolare per circa un’ora l’aeroporto di arrivo a Plovdiv, in Bulgaria. È quanto riportato dal Financial Times e confermato dalla Commissione europea, che parla di «una palese interferenza da parte della Russia».

L’episodio, avvenuto il primo settembre mentre la presidente della Commissione Ue era in volo da Varsavia verso Plovdiv, non ha avuto conseguenze per la sicurezza: l’aereo non ha dovuto cambiare rotta, ma ha potuto atterrare solo grazie all’assistenza tradizionale da terra, senza i sistemi satellitari. Sofia ha confermato la perdita del segnale sullo scalo e l’attivazione immediata dei sistemi terrestri alternativi.

«Siamo abituati alle minacce e intimidazioni, che sono una componente regolare del comportamento ostile di Mosca», ha dichiarato la portavoce della Commissione, Arianna Podestà. Dal Cremlino, invece, è arrivata la smentita del portavoce Dmitry Peskov: «Le vostre informazioni sono errate».