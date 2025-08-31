Guerra in Ucraina, Trump: «Difficile incontro Putin-Zelensky, probabile un trilaterale con me»

Nel weekend del Labor, Day Donald Trump si concede partite di golf, mentre resta in sospeso il suo ultimatum per un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. L’ex tycoon, oggi commander in chief, appare rassegnato allo stallo: «Ritengo difficile un faccia a faccia tra Putin e Zelensky, più probabile un trilaterale con me» ha detto in un’intervista al Daily Caller.

Trump ha rivendicato il rapporto «molto buono» avuto negli anni con il leader del Cremlino: «Ecco perché pensavo davvero che avremmo trovato una soluzione. Mi sarebbe piaciuto molto che ci fosse stata». Ma si è anche lasciato andare a un commento amaro: «Forse devono combattere ancora un po’, continuare stupidamente a combattere».

Il presidente americano ha aperto solo a un supporto limitato: «Forse faremo qualcosa. Se potessi fermare tutto questo e far volare un aereo ogni tanto. Sarebbero soprattutto gli europei ma noi li aiuteremmo».

Alla Casa Bianca, intanto, emerge irritazione verso alcuni alleati. Secondo Axios, dirigenti dell’amministrazione ritengono che leader europei stiano sostenendo pubblicamente gli sforzi di pace di Trump ma in privato incoraggino Zelensky a resistere. «Gli europei non possono prolungare questa guerra e alimentare aspettative irragionevoli, aspettandosi al contempo che l’America ne sostenga i costi» ha dichiarato un alto funzionario. «Se l’Europa vuole intensificare questa guerra, la decisione spetterà a loro. Ma si ritroveranno senza speranza a strappare la sconfitta dalle fauci della vittoria».