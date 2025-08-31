Firenze, maxi-furto da Dior: rubati capi per 200 mila euro in via Strozzi

Un nuovo maxi-furto nel cuore di Firenze, a pochi giorni da quello della notte di Ferragosto in una gioielleria vicino a piazza della Signoria. Nella notte tra sabato e domenica 31 agosto i ladri hanno preso di mira il negozio Dior di via Strozzi, accanto a piazza della Repubblica, portando via borse e capi d’abbigliamento per un valore stimato di circa 200 mila euro.

Ad accorgersi del colpo è stata la vigilanza privata, allertata dal fumo visibile dalle vetrine: non si trattava di un incendio ma dei nebbiogeni dell’allarme antirapina. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati da un portone laterale del palazzo adiacente, forzando gli accessi interni fino al retrobottega. Una tecnica che fa pensare a conoscenza dettagliata della struttura.

Il colpo, messo a segno da più persone, sarebbe stato supportato anche da basisti e complici all’esterno per segnalare eventuali arrivi di forze dell’ordine o vigilantes. Le indagini della polizia puntano ora sulle immagini delle numerose telecamere del centro per ricostruire movimenti e vie di fuga. Il personale di Dior ha ripristinato rapidamente gli spazi, consentendo l’apertura regolare del punto vendita.